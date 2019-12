Latvijas tirgus "aizliegtais auglis". Strauju popularitāti jauniešu vidū iemantojusi zelējamā tabaka

Viena skolēna mamma, kura vēlējās palikt anonīma, pastāstīja, ka par šo situāciju uzzinājusi no sava bērna, kurš teicis - ne vien savā, bet arī citās skolās zelējamo tabaku lietojot visai daudzi vienaudži.

Iepriekšējā gada oktobrī Valsts policija vienā no angāriem, kas atradies kādā no Rīgas mikrorajoniem atklāja telpas, kuras bija speciāli veidotas tabakas ražošanai. Policisti konfiscēja 20 000 kārbiņas ar zelējamo tabaku, 100 litrus nezināmas izcelsmes alkoholu, kā arī 45 litrus nikotīna un ķimikālijas. Tika uzsākts kriminālprocess un aizturētas četras personas.

Latvijā zelējamo tabaku nav iespējams legāli iegādāties, tāpēc to bieži pasūta internetā. Tomēr arī ar pasta sūtījumu saņemt tabakas izstrādājumus nav legāli. Šogad aizturēti 18 zelējamās tabakas sūtījumi.

Raidījums devās apgaitā pa veikaliem un pārliecinājās, ka šie "nikotīna maisiņi" ir brīvi pieejami pircējiem. Veikala pārdevējām tika uzdots jautājums vai no šiem "maisiņiem" var pārdozēt nikotīnu.

Viena no pārdevējām atbild, ka tam neesot ierobežojuma. No vienas paciņas izkošļāšanas nepalikšot slikti. Daži pircēji pat pērkot vairākas paciņas dienā. Cita pārdevēja norāda, ka viss atkarīgs no tā, vai patērētājs smēķē cigaretes.