Varmāku grupa

"Es gribu tevi vērot"

Pats Salvatore Billante vēlāk tika notiesāts par bērnu ļaunprātīgu izmantošanu. No piespriestajiem astoņiem gadiem viņš cietumā pavadīja četrus, kā arī tika reģistrēts kā dzimumnoziedznieks. 2002. gadā viņš tika apsūdzēts lietā par 181 bērna ļaunprātīgu izmantošanu laikā no 1972. līdz 1978. gadam. Viņš atstāja saleziāņus un nomira 2016. gadā.

Pišitelli neatceras, kā pēc uzbrukuma nonāca mājās. "Bet, kad es atgriezos mājās, manā apakšveļā bija asinis, tāpēc es izgāju pagalmā un aptinu asiņaino apakšveļu ap akmeni un iemetu to laukā pāri žogam, lai atbrīvotos no pierādījumiem."

Draudi, uzbrukumi un bojājumu novēršana

"Man sacīja, ka mani izmetīs no skolas un manu mammu atlaidīs no skolas kafejnīcas, jo man ir liela mute" atcerējās vīrietis. "Es viņam lūdzos to nedarīt, un es atvainojos, un sacīju, ka par to nekad vairs nerunāšu."