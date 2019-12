OECD pētījums: Viena no Latvijas veselības nozares pamatproblēmām ir darbinieku trūkums

Lai gan ārstu trūkuma ziņā Latvija tikai nedaudz atpaliek no Eiropas Savienības (ES) vidējā, medmāsu daudzums Latvijā ir uz pusi mazāks nekā vidēji ES valstīs, liecina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) "State of Health in the EU" pētījums.