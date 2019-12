Latvijā plāno ieviest ātrgaitas autoceļus

Viņa norādīja, ka satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) kopā ar transporta plānotājiem un ekspertiem diskutēja par Latvijas valsts ceļu tīkla attīstību periodā no 2020. līdz 2040. gadam. Satiksmes ministrijas un VAS "Latvijas valsts ceļi" eksperti kopīgi strādā pie stratēģijas, kas palīdzētu plānot valsts autoceļa tīkla attīstību ilgtermiņā.

"Lielākie tuvākās desmitgades ceļu attīstības projekti varētu būt Rīgas apvedceļa pārbūve atbilstoši ātrgaitas ceļu standartiem, veidojot to ar atdalītām brauktuvēm un divlīmeņa pārvadiem, un autoceļu no Rīgas apvedceļa uz Jēkabpili un Tukumu pārbūve par četru joslu ceļiem. "Via Baltica" tiks attīstīts par galveno tranzīta artēriju savienojumam ar Rietumeiropu un Skandināviju. Ir jau zināmas iestrādes apvedceļu izbūvei pie Iecavas un Bauskas," pavēstīja "Latvijas valsts ceļu" valdes loceklis Mārtiņš Lazdovskis.