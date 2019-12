Foto: Aprit divi gadi kopš Valērija Maligina nāves

2017. gada 9. decembrī 52 gadu vecumā savās mājās Jūrmalā AS "Olainfarm" valdes priekšsēdētājs Valērijs Maligins aizgāja mūžībā . Tā gada izdevuma "Dienas Bizness" veidotajā Latvijas 100 bagātāko cilvēku sarakstā Maligins tika ierindots 7. vietā ar 70 miljonu eiro turību.​

Kā ziņoja žurnāls "Privātā dzīve", par mūsdienīgo kapakmeni parūpējās Maligina vecākā meita Irina. Tas ir izgatavots no dažādiem materiāliem - daļa no pulēta granīta, daļa no stikla.