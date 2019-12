NBA aizvadītajā naktī: Vairāki uzvaras metieni un "Bucks" uzvaru sērijas turpinājums

Adetokunbo ar realizētiem 12 no 22 metieniem no spēles nebija tālu no "triple-double", 32 punktiem pievienojot arī 15 atlēkušās bumbas un astoņas rezultatīvas piespēles. Kriss Midltons palika vienas atlēkušās bumbas attālumā no "double-double", gūstot 20 punktus, bet viesiem Evans Furnjē sakrāja 26 un Terenss Ross - 23 punktus, spēli sākot uz rezervistu beņķīša.