NBA aizvadītajā naktī: Lenards tiek pie čempiona gredzena; Hārdens tuvojas kārtējam Džordana sasniegumam

16 uzvaru sērija klubam ir otrā labākā sasnieguma atkārtojums, pirmoreiz to iespējot 1970./1971.gada sezonā no 24.oktobra līdz 25.novembrim. Tosezon no 6.februāra līdz 8.martam "Bucks" padevās vēl labāka sērija - 20 uzvarēti mači pēc kārtas -, kas sezonas beigās rezultējās ar "Bucks" vienīgo čempiontitulu.