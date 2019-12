Krievijā jauniešu bars uzbrucis meitenēm, kas pa ielu gājušas, sadevušās rokās

Viena no meitenēm - Alīna - pastāstīja, ka viņas sākusi izsekot septiņu cilvēku liela kompānija. Viņi sākuši meitenes aizvainot ārējā izskata dēl, saucot viņas par lezbietēm.

Viena no meitenēm centusies izvilkt piparu gāzes baloniņu, tādēļ kāds no vīriešiem viņai iesitis pa seju. Pēc tam vēl viena meitene no kompānijas, 18 gadus vecā Jekaterina Lisiha skrēja pakaļ uzbrucējiem. Kafejnīcas videonovērošanas kameru ierakstos redzams, kā viens vīrietis viņai iesper ar kāju, bet cits pēc tam iesit pa galvu. Meitene pēc tam nokrita uz grīdas, bet uzbrucēji aizbēga.