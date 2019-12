Sieviete 40 gadus nesmaida, lai viņai neveidotos krunciņas

Cik tālu cilvēks ir gatavs iet, lai noslēptu novecošanas pazīmes? Tesa Kristiana no Lielbritānijas ir atklājusi savas gludās ādas noslēpumu - sieviete jau vairāk kā 40 gadus ir atteikusies no smaidīšanas, vēsta portāls "The Daily Mail".