Esi žilbinoša! Četri padomi, kas palīdzēs notievēt līdz svētkiem

1. noteikums: Bez fiziskajām aktivitātēm nekas nesanāks. Sports un uzturs ir neatdalāmi, tāpēc, lai savestu sevi formā, svarīgi ir nevis aizmirst par treniņiem, kas bieži gadās svētku laikā, bet tieši otrādi - trenēties nedaudz vairāk un intensīvāk. Piemēram, dodiet priekšroku klasiskajai aerobikai nevis ūdens aerobikai vai pilatēm - tā jūs sadedzināsiet vairāk kalorijas. Tāpat svarīgi ir spēka un aerobie treniņi - ja gribam atbrīvoties no liekā svara, muskuļiem ir nepieciešama slodze, jo treniņa laikā muskuļi ņem enerģiju no tauku šūnām, tādā veidā tos pārstrādājot. Tikai pareizi ēdot, tik labu rezultātu nevar sasniegt.

2. noteikums: "Žāvēšanas" svara zaudēšanai nenāks jums par labu. Pēc trenera sacītā, brīvdienu priekšvakarā cilvēki ļoti bieži izmanto kultūristu uztura un trenēšanās modeļus, ko sauc par "žāvēšanu", tas ir, pilnīgi atsakās no ogļhidrātiem (griķiem, makaroniem, maizes, rīsiem, kartupeļiem utt.). Daudzi cilvēki zina, ka katrs ogļhidrātu grams nozīmē vēl divus gramu ūdens, kas noteikti parādīsies svaros. Atteikšanās no ogļhidrātiem patiešām ļauj zaudēt svaru galvenokārt tāpēc, ka ūdens atstāj ķermeni, taču pilnīga atteikšanās no šīm barības vielām pat uz īsu laika posmu var izraisīt negatīvas sekas, piemēram, enerģijas samazināšanos.