"Papardes zieds" izsaka uztraukumu par Latvijas skolām, kurās baidās pat pieminēt homoseksualitāti

Rezolūcija tapusi, galvenokārt reaģējot pret seksuālām minoritātēm vērsto diskrimināciju Polijā, kur 2019. gada sākumā vairākos reģionos tika izveidotas "no geju ideoloģijas" brīvas zonas. Tajās iedzīvotāji aicināti atturēties no darbībām, kas veicinātu toleranci pret gejiem un lezbietēm, kā arī nesniegt finansiālu atbalstu nevalstiskajām organizācijām, kas veicina vienlīdzīgas tiesības.

"Joprojām Latvijā ir skolas, kuras baidās, runājot par seksualitāti, pieminēt vārdu homoseksualitāte. Nereti pirms mēs dodamies uz skolām, skolotāji mums pavaicā, vai Jūs runāsiet par homoseksualitāti, un ja mēs to apstiprinām, kā jā, ka mums to vaicās, tad skolas mūs neaicina," atzīst “Papardes zieda” vadītāja Iveta Ķelle.

Atšķirīgi viedokļi par to, vai tikumības grozījumi būtu pārskatāmi, ir Saeimā. Daudzi uzskata, ka to pieņemšana ir pamatota. Viena no grozījumu autorēm Jūlija Stepaņeko uzsver, ka pēc likuma pieņemšanas ir veikti vairāki pētījumi, kas izmaiņas pamato, jo interpretācijā par to, kas ir tikumīgs un kas nav, piedalās vecāki kopā ar skolotājiem.