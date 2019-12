Valdības veidošanās, korupcija, RD shēmas un Lembergs - "Nekā Personīga" gada apskats

Svarīgs nosacījums Latvijas finanšu nozares reputācijas uzlabošanā ir caurspīdīga "ABLV bankas" likvidēšana. Vairākus mēnešus Finanšu izlūkošanas dienests un FKTK nevarēja vienoties par metodoloģiju, kā tiks pārbaudīta bankā esošā nauda, pirms izmaksāšanas klientiem. Šobrīd bankā iesaldēti vairāk nekā 100 miljonu eiro. Šogad "Nekā personīga" rīcībā nonāca dokumenti no britu konsultāciju firmas "Formations House". Tie rādīja, ka arī "Rietumu bankā" klientu izcelsmes pārbaudes bijušas formālas. Britu konsultanti bankai piesaistīja klientus, kuru mērķis bija slēpt naudas izcelsmi. Konsultanti bankai melojuši par to, ka satikuši klientus klātienē. Banka ar "Formations House" sadarbību izbeidza pēc tam, kad FKTK "Rietumu banku" 2015. gadā sodīja par nepietiekamu klientu izpēti.

KNAB un Rīgas domes shēmas

Ja Ameriks pēc KNAB viesošanās viņa dzīvesvietā atkāpās no vicemēra amata, Pēc identiskām kratīšanām pie Ušakova, mērs šādu soli nespēra, lai gan tieši viņa paraksti bija uz aizdomīgajiem daudzmiljonu darījumiem Rīgas satiksmē. Ilggadējā uzņēmuma vadītāja Leona Bemhena arests kapitāldaļu turētājpārstāvim Ušakovam bija negaidīts. Taču pēc vairāku mēnešu pavadīšanas cietumā ar advokātu, tostarp Ušakova kādreizējā padomnieka gādību, aizdomās turētos, arī iespējamo kukuļa devēju "Škodas" pārstāvi izlaida brīvībā. No cietuma pret pusmiljonu lielu drošības naudu iznāca arī Rīgas satiksmes pretlikumīgajos darījumos iespējamais starpnieks Māris Martinsons, no kura ātro kredītu firmas galvaspilsētas vicemērs Ameriks savulaik guva pasakainu peļņu. Ušakovs nekad nav deklarējis, ka būtu saņēmis kādu labumu no konkrētās pašvaldības kapitālsabiedrības. Bet Eksmēra dzīvesbiedrei, neskatoties uz ietekmīgo stāvokli, deklarācijas visas darbības laikā nebija pienākums sniegt.