Svētku priekšvakars - laiks, kad jau laikus meklēt visvaļīgāko jostu, vai ne? Ziemas svētkos ir pierasts klāt bagātīgu galdu, taču tas var negatīvi atspoguļoties mūsu pašsajūtā un izbojāt svinīgo noskaņu. Par to, ko darīt, lai svētki būtu gardi un viegli - portāla "Apollo" sarunā ar reģistrētu uztura speciālisti un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) pasniedzēju Kseniju Andrijanovu.

Rasola kalni un kotlešu upes

"Cilvēkam no sākuma vajadzētu saprast, kāds ir viņa "svinētāja profils" - ir cilvēki, kuri ikdienā ēd veselīgi, savukārt svētkos atļaujas pieēsties un pēc tam ir laimīgi. Ja cilvēks nākamajā dienā pamostas smaidīgs, jūtas labi un ir apmierināts, nedomāju, ka viņam kaut ko noteikti ir jāmaina," stāsta Ksenija Andrijanova.

Pāris pārēšanās dienas uz cilvēka kopējā veselības fona tikpat kā neko nemainot - visas patiesi kaitīgās lietas cilvēka organismam nodara sistēmiski ieradumi, nevis izņēmumi. Ja cilvēks mostas ar vainas sajūtu, sliktu dūšu un gremošanas problēmām - jāsāk domāt par to, ko var darīt citādāk.

"Saprotu, padomju laikos uz galda lika visu to, ko citkārt nevarēja atļauties - dažādas desas, kūpinājumus un mandarīnus, kas tajā laikā bija ekskluzīvi, nevis brīvi pieejami visos veikalos. Pilnīgi saprotams, ka visi gribēja svētkos pieēsties, jo tas bija kaut kas tik ļoti gaidīts. Mūsdienās, kad mums vai no katra stūra ir pieejamas dažādas delikateses, mēs nez kādēļ esam saglabājuši ieradumu ēst tā, it kā mēs nekad nebūtu ēduši neko gardu!", komentē Andrijanova.