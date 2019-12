Lielbritānijā skolas biedri apsmej un liek ēst zāli zēnam, kurš ir vegāns

Lī apgalvojot, ka skolas pārstāvji esot sacījuši, ka varētu zēnu nodalīt no pārējiem bērniem, varot arī apsvērt iespēju nomainīt skolu.

"Bērni ir bērni, mēs to saprotam, bet reizēm viņi rīkojas nežēlīgi. Bet mani šokē tas, kā skola reaģēja uz situāciju," sacījis puiša tēvs.

"Viņš jau trīs mēnešus izliekas slims, lai nebūtu jāapmeklē skola. Viņš ir viens no teicamniekiem savā klasē, taču ļoti jūtīgs. Esmu jau iepriekš paudis bažas par skolu, bet, kad cenšos ar viņiem sazināties, viņi neatbild.

Atšķirībā no Džeka, es neuztraucos par to ģimeņu veselību, kuru bērni skolā smejas par Džeku. Šī ir ļoti nopietna lieta un skolai būtu jākaunas. Teikt, ka esmu dusmīgs ir nepietiekami. Diemžēl ar to sabiedrībā saskaras vegāni. Jūs saņemat muļķīgus jautājumus, komentārus un skatienus," sacījis Lī.