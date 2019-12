Linda Liepiņa par atbrīvošanu no amata: Valdošie politiķi rīkojas pēc "nerakstītiem likumiem"

Liepiņa norādīja, ka viņas atbrīvošana no amata neesot nekāds pārsteigums, jo koalīcija viņu esot vēlējusies noņemt no amata jau no brīža, kad deputāte aizgājusi no "KPV LV" frakcijas un partijas. Līdz ar to valdošie politiķi rīkojas nevis pēc kādiem oficiāliem noteikumiem, bet gan pēc kādiem "nerakstītiem likumiem", jo nekur nav noteikts, ka pie frakcijām nepiederošie deputāti nevarētu vadīt Saeimas komisiju, uzskata politiķe.