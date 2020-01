Ugunsgrēki Austrālijā nav nekas nepierasts, tomēr to apmērs un posts pēdējos gados ir pieaudzis. Šo problēmu pastiprina klimata pārmaiņas. Un šīs cīņas "frontē" atrodas dzīvnieki - Austrālijā sugu daudzveidības samazināšanās rādītāji ir augstāki nekā jebkur citur pasaulē, un zinātnieki baidās, ka situācija var pasliktināties, ugunsgrēkiem turpinoties.

Liesmas, ēdiens un plēsēji

Mazāki zīdītāji un rāpuļi var izbēgt no uguns, ierokoties zemē vai paslēpjoties klintīs. Tomēr pēc tam nav palicis ne ēdiens, ne patvērums, bet tikai noteikti plēsēji, ko piesaista uguns, jo tie zina, ka gaidāms viegls medījums.

Šīm sugām, "ja to vide deg, viņi ir pazuduši," apgalvoja Dikmens.

Sugu izmiršana nenotiek uzreiz. Katrai sugai uz Zemes vidēji ir 220 populācijas, līdz ar to veselīgas sugas var atkopties, ja izmirst dažas no tām. Tomēr, "ja izzūd populācija pēc populācijas, laikā gaitā paliks pusducis, tad trīs, divas, varbūt pat tikai viena," skaidroja Dikmens. "Tad viss, kas nepieciešams, ir viens notikums, un tā ir zudusi. Uguns, sausums, vienalga."

Klimata krīze un atkopšanās izmaina ainavu

Šo dzīvnieku atkopšanās atkarīga ne tikai no populācijas lieluma, bet arī no tā, kādā stāvoklī ir to dabīgā vide. Piemēram, augi aug lēnāk kalnu rajonos augstāk virs jūras līmeņa, kas nozīmē, ka varētu būt nepieciešams ļoti ilgs laiks, pirms dzīvnieki var tur atgriezties.