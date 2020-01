"Pircēja vīruss" Ceļ trauksmi par jaunu telefonu ļaunatūru

Tā var vākt ekrānā redzamos datus, piespiest pogas un pat emulēt lietotāja žestus. Pagaidām nav zināms, kā ļaunlietotne tiek izplatīta, taču "Kaspersky" pētnieki domā, ka ierīču īpašnieki to var būt lejupielādējuši no krāpnieciskām reklāmām vai trešu personu lietotņu veikaliem, kad cenšas iegūt likumīgu lietotni.

Lietotne maskējas par sistēmas lietotni un, lai slēptos no lietotāja, izmanto sistēmas ikonu ar nosaukumu "ConfigAPKs". Pēc ekrāna atbloķēšanas lietotne sāk darboties, apkopo informāciju par upura ierīci un nosūta to uz uzbrucēja serveriem. Serveris atsūta atpakaļ lietotnei izpildāmās komandas.

Atkarībā no komandām lietotne var rīkoties šādi - izmantot ierīces īpašnieka "Google" vai "Facebook" kontu, lai reģistrētos populārās iepirkšanās un izklaides lietotnēs, tostarp "AliExpress", "Lazada", "Zalora", "Shein", "Joom", "Likee" un "Alibaba".

Ierīces īpašnieka vārdā tiek atstātas atsauksmes par lietotnēm "Google Play". Lietotne arī pārbauda pieejamības pakalpojuma lietošanas tiesības. Ja atļauja nav piešķirta, lietotne nosūta pikšķerēšanas pieprasījumu, lai to saņemtu.

Tā izslēdz "Google Play Protect". Tas ir līdzeklis, kas pirms lietotņu lejupielādēšanas no "Google Play Store" pārbauda to drošumu. Neredzamā logā lietotne atver no attālā servera saņemtās saites un neparādīties lietotņu izvēlnē, kad ir atbloķēti vairāki logi.