Kā notiek latviešu glābšana no ārvalstu cietumiem un kāpēc ne visi to vēlas?

Latvijas pilsoņi ārzemju cietumos visbiežāk nonākot par narkotiku kontrabandu, zagšanu, laupīšanu un miesas bojājumu izdarīšanu. Piespriestie cietumsodi - no viena līdz pat 20 gadiem.

"Uz Latviju tiek nogādāts vairāk nekā 90% personu, kuri to vēlas. Skaitlis ir ļoti liels. Jebkura valsts labprāt atbrīvojas no ārvalstniekiem, tīra savus cietumus. Ar to problēmu nav, visi mēģina tikt vaļā," saka Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departamenta direktora vietnieks Ilvars Turkopuls.