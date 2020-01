NBA aizvadītajā naktī: Ne pārāk veiksmīgi spēlējošā "Knicks" pārsteidz "Heat"

Batlers 21 sekundi līdz spēles beigām no trim soda metieniem realizēja divus, panākdams 121:122, bet otrā laukuma pusē piezīmi izprovocēja Berets. Basketbolists realizēja vienu no diviem "sodiņiem", bet nepilnas trīs sekundes pirms finālsvilpes, viņš vēlreiz stājās uz soda metienu līnijas, atkal gūdams tikai vienu punktu. Ar to gan bija pietiekami, lai noturētu nelielu pārsvaru pret "Heat", kas zaudējumu nu jau piedzīvojusi pēdējo divos dueļos.