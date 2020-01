Pūkainie jokdari! Suņu skolas treneri atklāj kuriozākos atgadījumus

"PetCity" suņu skolas trenerim Ivaram Lielpēterim bieži nākas saskarties ar dažādiem smieklīgiem atgadījumiem un jautājumiem no četrkājaino draugu saimnieku puses.

Kurlā sunīša stāsts

Reiz viņš no dzīvnieku patversmes saņēmis interesantu uzdevumu - tur nokļuvis kurls sunītis, kuru nepieciešams dresēt. Un vislabākais veids, kā sazināties ar nedzirdīgu suni, ir ar vibrējošu kaklasiksnu, jo viņu nav iespējams pasaukt.

Tā kā šīs kaklasiksnas piegādes laiks ir ilgs un tā maksā diezgan lielu summu, patversme to diemžēl nevarēja atļauties, tādēļ Ivars izdomāja kaklasiksnu izgatavot pats.

Pats galvenais bija sākt ar vibrējošā elementa iegādi. Un, līdzko tiek nosaukts vārds vibrators, visloģiskākā vieta, kur to dabūt, ir intīmpreču veikals. "Tā nu gājām uz intīmpreču veikalu to iegādāties, lai izjauktu, izņemtu vibrējošo elementu un pievienotu to kaklasiksnai."