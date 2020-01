Noskaidroti visi "Supernovas" finālisti. Markus Riva finālā nav iekļuvis

Šogad konkursa finālistus no 26 klātienes atlasē startējušajiem dalībniekiem izvēlējās starptautiska žūrija, kuras sastāvā bija gan mūzikas ierakstu, mūzikas menedžmenta un mediju, kā arī komunikācijas jomas profesionāļi, gan konkursa rīkotāji no Latvijas Televīzijas. Vērtējot pretendentus, žūrija ņēma vērā vairākus faktorus – dziesmas oriģinalitāti un uzbūvi, muzikālo potenciālu, dziesmas vēstījumu, izpildītāja vokālās dotības un spējas, potenciālu konkurēt starptautiskajā tirgū un to, kā konkrētais mākslinieks un dziesma varētu izskatīties un Eirovīzijas lielās skatuves.