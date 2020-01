Avarējusī barža "Trias" novilkta no sēkļa

Somijas glābšanas darbu kompānijas "Alfons Hakans" velkoņi - "Poseidons" un "Tors" - glābšanas darbus sāka sestdien, taču tos nācās pārtraukt nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ. Svētdien darbi tika atsākti, un izdevies baržu novilkt no sēkļa.

Jau ziņots, ka ogļu pārvadāšanas barža 30.decembra vakarā ceļā no Polijas uz Somiju norāvās no velkoņa pie Užavas. Kopš pagājušā gada nogales tā atradās netālu no Ventspils jūrā uz sēkļa.