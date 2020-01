19 gadus vecā ukrainiete pārdevusi savu nevainību par rekordaugstu summu

Tiesa, izsoles laikā šī cena ir augusi veselas 12 reizes. Par izsoles uzvarētāju pasludināts kāds 58 gadus vecs uzņēmējs no Minhenes Vācijā, kuram piederot fitnesa studijas visā Eiropā. Otrajā vietā ar miljons ASV dolāru piedāvājumu palicis kāds jurists no Ņujorkas, savukārt trešajā vietā ar 800 tūkstošiem ASV dolāru - kāds dziedātājs no Tokijas.