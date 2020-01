Sieviešu padomi vīriešiem labākai gultas dzīvei

Mēdz teikt, ka sievietes esot no Venēras, bet vīrieši - no Marsa. Lai arī tās ir blēņas, nevar noliegt, ka abu dzimumu starpā ir atšķirības ne tikai fizioloģiskā, bet arī emocionālā un seksuālā ziņā. Par to, ko mīlēšanās laikā, sieviešuprāt, vajadzētu ņemt vērā vīriešiem, vēsta portāls "Best Health Mag".