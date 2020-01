Kivičs turpina skarbi izteikties par Latvijas mūziķiem

21. janvāra vakarā Kivičs "Facebook" tiešraidē izpildīja dažādas dziesmas un atbildēja uz fanu jautājumiem. Kāds no atbalstītājiem viņam pajautāja, kuri ir mūziķa mīļakie mākslinieki.

"Man patīk, ka Bono saprot to, ko nesaprot, piemēram, "Prāta vētra", Dons mazāk - ja tev ir milzīga auditorija, tu ietekmē pūļa domāšanu, pūļa viedokli. Mūsu mākslinieki vispār to neizmanto. Viņi tikai nodzied, saņem piķi, nojauc skatuvi un visi baigajā starā. Es atceros kā tā Vaira stāvēja un teica: "Mēs esam lieli, mēs esam vareni". Un tad es domāju par tiem zēniem, kas var savākt reāli 40 tūkstošus koncertos, bet viņi galīgi neizmanto to, ka viņi varētu palīdzēt ietekmēt cilvēkus ārpus mūzikas," bilda Kivičs.