Par sievieti, vīrieti un "dievieti". Saruna ar psihoterapeitu Viesturu Rudzīti

Bet saprot, kad to paskaidro. Bioloģiju nevar mainīt, bet to var pieņemt. Arhetipus nevar mainīt. To "dievieti" nevar iznīcināt. Bet to var iemācīties, saprast un respektēt. Ar vienu vārdu sakot, mainām to, ko var mainīt, bet to, ko nevar mainīt, to nemainām.