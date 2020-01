Eksperti brīdina par bīstamu "Android" telefonvīrusu

"Android.Xiny.5261" Trojas zirga tipa vīrusu lietotāju ierīcēs pamanījuši pagājušā gada beigās. Ļaunatūra spēj gūt peļņu no maksas lietotnēm, kā arī pašrocīgi instalēt dažādas aplikācijas. Lielākos draudus viedierīču lietotāju drošībai rada arī tas, ka vīruss no telefona izdzēš daļu programatūras, tādēļ to ir neiespējami izdzēst - atbrīvoties no "nevēlamā viesa" iespējams vien pārinstalējot operētājsistēmu.