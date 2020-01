"Viss smird pēc urīna un s****m!" Jūrmalā iedzīvotājus šokē kaimiņienes rīcība

Sastaptie nama iedzīvotāji raidījuma žurnālistiem stāsta, ka viņu dzīvokļos esot gan kanalizācija, gan ūdensvads. No vairāk kā desmit nama dzīvokļiem tikai divos nav ierīkotas labierīcības - abi mitekļi pieder Jūrmalas domei, kas tos ir izīrējusi. Blakus esošajos šķūnīšos jau sen atrodas sausās tualetes, kas ir ļoti sliktā stāvoklī - žurnālistiem bijis redzams, ka kanalizācijas bedre nav izsūknēta ļoti ilgu laiku.

"Jūrmalā, Raiņa ielā 36, gadiem ilgi cilvēki izlej savus mēslus abās pusēs šķūnim. Pensionāri no Līču ielas nama ir spiesti vasarās dzīvot mušās un smirdoņā. Katru rītu ap 5.00 maza, resna sieviete no gala dzīvokļa izlej ārā spaini. Tur pat taka ir. Visa apkārtne smird pēc sastāvējuša urīna un mēsliem. Dzīvokļi pieder Jūrmalas domei, kas savos dzīvokļos neievelk kanalizāciju.

Kad beigsies antisanitārie apstākļi? Glābiet no žurku, sūdu mušu bariem! Mēs varam saslimt ar tīfu!"

Izrādās, ka kanalizācijas izlējējas kaimiņi nemaz nav nojautuši par kaimiņienes izdarībām. Iedzīvotāji norādījuši uz dzīvokli, kurā nav ierīkota kanalizācija, un atklāj, ka tajā dzīvo Lolita, kura ir bezdarbniece. Sākotnēji, kad pie dzīvokļa durvīm klauvē, sieviete neatsaucas. Vēlāk gan viņa atver logu un norāda, ka šī viņai esot vienīgā iespēja atbrīvoties no spainīša satura.

"Kur tad man to gāzt? Es nevaru ierīkot tualeti sev mājās, man līdzekļi neatļauj. Kad taisīja kanalizāciju, neviens neprasīja, vai visi to var atļauties. Man kaut kur tas spainis ir jālej," minējusi Lolita. Sievieti nemulsina, ka spaiņa saturs tiek izliets publiskā vietā, kur to redz arī citi iedzīvotāji.