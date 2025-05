Eiropa plāno sākt darbu pie sava iznīcinātāja izstrādes

"F-35" ir vienīgais piektās paaudzes iznīcinātājs, kas pieejams Rietumu valstu militārpersonām, un daudzas no 20 valstīm, kas izmanto vai pērk šīs lidmašīnas, ir NATO dalībvalstis. Tāpēc Eiropa plāno izstrādāt vairākus sestās paaudzes iznīcinātājus, kas pakāpeniski varētu stāties ekspluatācijā no 2030. gada vidus, tādējādi pakāpeniski mazinot atkarību no ASV.