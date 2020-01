Video ⟩ Sākts kriminālprocess par Nika Endziņa publicēto video par koronavīrusa slimnieku Latvijā

Minētajā video Endziņš apgalvoja, ka Latvijā ir nonācis pirmais ar jaunā koronavīrusu inficētais pacients. Tāpat viņš video sacīja, ka "vispār tos ķīniešus [cenzēts] vajadzētu likvidēt, to valsti vajag likvidēt, no tās valsts nekāds labums nav".

Video izsaucis plašu rezonansi "Facebook" platformā, kur ar to dalījušies vairāk nekā 1100 cilvēki.

Endziņš jau iepriekš ir nonācis tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā, proti, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā aiz slēgtām durvīm tiek skatīta krimināllieta, kurā viņš ir viens no trim apsūdzētajiem par viltus ziņu portāla uzturēšanu.

Vienlaikus arī tiks izsūtītas rekomendācijas visiem ceļotājiem, kas atgriežas no Ķīnas. Viena no galvenajām rekomendācijās būs palikt mājās 14 dienas pēc atgriešanās no Ķīnas, informēja Mūrmane-Umbraško. Vienlaikus arī tiks ieteikts sazināties ar ģimenes ārstu un Slimību profilakses un kontroles centru, lai atgriešanās gadījumā pārliecinātos par savu attiecīgos jautājumus.