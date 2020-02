EM valsts sekretārs iesniedz atlūgumu un aicina vērtēt Nemiro pietuvinātu cilvēku iecelšanu amatos

Aģentūras LETA rīcībā esošajā Eglīša vēstulē "KPV LV" un Saeimas komisija aicinātas izskatīt un izvērtēt Nemiro rīcību no ētiskā viedokļa, kā arī tās atbilstību partijas statūtiem un labas pārvaldības principiem, "ministram vienpersoniski, bez argumentēta viedokļa uzklausīšanas, ieceļot vadošos valsts uzņēmumu un ministrijas amatos sev pietuvinātus, taču nepietiekami kvalificētus cilvēkus, tādā veidā radot apdraudējumu gan valsts uzņēmumu un kapitālsabiedrību stabilai darbībai un to kredītreitingam, gan valsts pārvaldes politikas sekmīgai plānošanai un realizācijai kopumā".

Vēstulē Eglītis pievērsies jautājumam par AS "Latvenergo" pārvaldību, norādot, ka "Latvenergo" jau dekādi ir uzskatāms par vērtīgāko Latvijas uzņēmumu, pateicoties profesionālai un neatkarīgai padomei un tās lēmumiem. "Tomēr 2019.gada 16.jūnijā, ministrs, aizbildinoties ar pārāk gausu uzņēmumam uzdoto uzdevumu izpildi, "Latvenergo" padomi atlaida, tajā pat dienā ieceļot pagaidu padomi, kuras sastāvā iekļāva sev pietuvinātus cilvēkus ar apšaubāmu reputāciju un zināšanām - savu padomnieku, pretrunīgi vērtēto advokātu Pāvelu Rebenoku, ministra biroja vadītāju bez zināšanām uzņēmumu vadībā Inesi Kublicku, skandālos ierauto Vēja enerģijas asociācijas valdes locekli Kristapu Stepanovu, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas brīdināto "Rigensis Bank" valdes locekli Renāru Degro un ekonomistu Artūru Šņoriņu," vēstulē raksta Eglītis.

No amata atstādinātais EM valsts sekretārs atgādina, ka neizpratnē par ministra lēmumu bija arī uzņēmuma kreditori un premjers Krišjānis Kariņš (JV), kas Nemiro darbības raksturoja kā nepārdomātas un sasteigtas, kā arī tādas, kas neatbilst labas pārvaldības principiem. Pagaidu padome 2019.gada 1.jūlijā paziņoja par atkāpšanos.

Vēstulē Eglītis norāda, ka viņš brīdinājis ministru - tik īsā laikā konkursu veikt nav iespējams, tāpēc nepieciešams uz brīdi līdz konkursa nolikuma izstrādei un veikšanai atlasīt jaunu pagaidu padomi. EM valsts sekretārs tolaik ieteicis to veidot no neatkarīgiem cilvēkiem, piesaistot pārbaudītus profesionāļus no Tieslietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Valsts kases.