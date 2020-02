Bordāns aicina Kariņu atlaist Nemiro

Iepriekš vēstīts, ka Nemiro trešdien no amata atstādināja Eglīti, taču Eglītis šo atstādināšanu saistīja ar savu nevēlēšanos AS "Latvenergo" padomē iecelt ministra padomnieku Pāvelu Rebenoku.

"Ekonomikas ministra rīcība un ar to saistītie notikumi ap šo valsts vērtīgāko uzņēmumu neatbilst labas pārvaldības principiem. Turklāt ministrijas administratīvais vadītājs, kurš rīkojas tiesiski un saimnieciski, lai nepieļautu situācijas destabilizēšanu, tiek mudināts aiziet no sava amata," rakstīts preses paziņojumā.

Ministrs arī atgādinājis, ka saskaņā ar Eglīša publiski pausto informāciju, pēc tam, kad viņš bija norādījis ministram par riskiem, kas var rasties, ieceļot "Latvenergo" padomē mazkvalificētus speciālistus, notikuši mēģinājumi Eglīti pārcelt no valsts sekretāra amata. Tikai pēc tam, kad viņš bija atteicies no pārcelšanas piedāvājuma, izskanējusi informācija par atstādināšanu no amata un vēršanos prokuratūrā. Pamatojoties uz iepriekš norādītiem apstākļiem, ministrs aicina Kariņu atbrīvot no amata ekonomikas ministru Nemiro.