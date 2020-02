Dzīvo tā, kā ēd! Uztura noslēpumi no ilgdzīvotāju valsts Japānas

Nevienam nav noslēpums, ka Japāna ir ilgdzīvotāju rekordiste - šīs salas iedzīvotāju vidējais dzīves ilgums 2017. gadā bija 87 gadi un valstī dzīvo puse no pasaules vecākajiem senioriem. Šķiet, ka te vietā ir teiciens "tu esi tas, ko ēd", vēsta portāls "Food in my Room".