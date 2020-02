Merzļikins nosaukts par nedēļas lielāko NHL zvaigzni

25 gadus vecais Latvijas izlases vārtsargs no trim spēlēm aizvadītajā nedēļā uzvarēja divās, savos vārtos ielaižot vien vidēji 0,67 ripas spēlē, atvairot 97,1 procentu metienu un divreiz no laukuma aizejot "sausā". Kopā viņš trijos mačos atvairīja 68 no 70 pretinieku metieniem.