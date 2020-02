Šuplinskai nav pārliecības par tiesas sprieduma pareizumu Muižnieka lietā

Jautāta, vai neplāno atkāpties, Šuplinska atbildēja ar pretjautājumu, taujājot, kāds būtu pamats viņai atkāpties no amata.

Savukārt uz jautājumu par to, vai ministre aizvien uzticas saviem juristiem, Šuplinska atbildēja, ka viņa nevis tic, bet lasa likumu.

"Grūti pateikt, vai tiesa salāgo to, kas ir rakstīts likumā ar konkrēto procesu, kā tas ir noticis. Tiesa nav pieņēmusi liecības, turklāt patlaban ir arī papildu pierādījumi," teica politiķe.

"Manuprāt, valdībai ir jāskatās uz darāmajiem darbiem, konkrētām reformām augstākajā izglītībā. [..] Valdības pašmērķis nav tiesāties. No tiesāšanās vienmēr jēga ir izvairīties, ja var. Galvenais uzsvars ir uz uzlabojumiem," sacīja premjers, gan solot sarunu ar Šuplinsku.

Vienlaikus tiesa nosprieda, ka Ministru kabinetam trīs nedēļu laikā no šā sprieduma spēkā stāšanās dienas atkārtoti jālemj par Muižnieka apstiprināšanu LU rektora amatā, ņemot vērā spriedumā konstatētos faktus un to juridisko vērtējumu. Tāpat tiesa piespieda no valsts par labu Muižniekam samaksāto valsts nodevu - 30 eiro.