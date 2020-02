Kad Rouzai Kalembai bija 14 gadi, viņa tika izvarota un nofilmētais akts tika ievietots erotisko video portālā. Nu sieviete atklāj, cik grūti bijis pārliecināt mājaslapas uzturētājus par video izņemšanu, vēsta BBC.

"Iespējamā izvarošana"

Medmāsa apstājās Rouzas palātas durvīs un pagriezās pret viņu. "Man ļoti žēl, ka ar tevi tā notika. Mana meita arī tika izvarota," sieviete sacīja drebošā balsī. Rouza atminējusies, ka medmāsai nevarēja būt vairāk par 40 gadiem, tātad viņas meita, visticamāk, bijusi viņas vecumā.

Rouza atminas rītu pēc uzbrukuma - nebeidzamas sarunas ar bezemocionāliem policistiem un ārstiem, kas vairākas stundas garo seksuālo uzbrukumu nepārtraukti dēvēja par "iespējamo izvarošanu".

Neticīgi bijuši arī vairums viņas radu, izņemot sievietes tēvu un vecmāmiņu. Rouzu aizkustināja arī tas, ka viņai ticēja šī pavisam svešā sieviete - medmāsa. Sieviete atminas atvieglojuma vilni, kas pārgājis pār viņu - viņa iedomājās, ka, iespējams, reiz spēs atgūties no notikušā. Aizmirst to.

Tas, ko viņa nezināja, bija tas, ka viņas izvarošanu tuvākajos mēnešos redzēs simtiem tūkstošiem cilvēku, no kuriem viņa nesaņems nekādu līdzjūtību.

Desmit gadus vēlāk Rouza stāv pie spoguļa un ķemmē savas tumšās matu cirtas. Pirms desmit gadiem tas nebūtu bijis iespējams - visi mājas spoguļi bijuši aizklāti ar segām, jo sieviete nav spējusi izturēt savu atspulgu.

Pa šo laiku Rouza ir iemācījusies atgriezt dažādas it kā ikdienišķas darbības - matu ķemmēšanu, rīta sākšanu ar kakao krūzi, nākotnes mērķu pierakstīšanu - tas palīdz viņai sakārtot domas. Savas vēlmes viņa apzināti pieraksta tagadnes izteiksmē - "esmu laba autovadītāja", "esmu laimīgi precējusies ar Robertu" un "esmu laba māte".

Vīrietis ēnā

Rouza auga mazā pilsētā Ohaio štatā ASV. Apkaime bija mierīga, tādēļ 2009. gadā 14 gadus vecā meitene nenojauta neko bīstamu, kad devās ikvakara pastaigā. Pēkšņi no koku ēnām izslīdēja vīrietis un piedraudēja viņai ar nazi. Viņa iekāpa varmākas mašīnā, kur jau sēdēja 19 gadus vecs vīrietis, kuru viņa bija manījusi pilsētā.

Viņi kopīgi devās uz kādu māju otrā pilsētas galā, kur abi vīrieši 12 stundas izvaroja Rouzu, kamēr kāds trešais vīrietis to filmēja.

Pēc piedzīvotā Rouza bija šoka stāvoklī un knapi varēja paelpot. Viņa bija smagi piekauta un sadurta kreisajā kājā. Meitene pastāvīgi atradās uz bezsamaņas robežas. Viens no uzbrucējiem seksuālās vardarbības starplaikā izvilka portatīvo datoru un parādīja meitenei video ar uzbrukumiem citām sievietēm.

"Es esmu pirmo nāciju etniskais pārstāvis," viņš teica. Visi uzbrucēji bija ar gaišu ādas krāsu un daudzas no ekrānā izvarotajām sievietēm bija citu rasu pārstāves.

Pēc 12 stundām viņi sāka draudēt, ka nogalinās viņu. Rouza sakopoja pēdējos spēkus un mēģināja vīriešus atrunāt, sakot, ka viņa nekad neatklās viņu identitātes. Uzbrucēji viņu izmeta uz ielas pusotras stundas gājiena attālumā no viņas mājām.

Kad meitene nokļuva mājās, viņa gaiteņa spogulī pamanīja, ka ir noklāta ar asinīm no brūces viņas galvā. Viņa paskaidroja, kas ir noticis savam tēvam, kurš nekavējoties sazvanījis policiju, kas minējuši, ka viņa pati ir bijusi nepiesardzīga, staigājot viena pati naktī.

Slimnīcā Rouzu sagaidīja policists un ārsts, kas izturējušies bez īpašas līdzjūtības. Policists jautāja, vai notikušais ir sācies ar viņas piekrišanu, vai tā nav bijusi "pārāk traka naksniņa". Rouza bija apstulbināta.

"Es biju sasista lupatās. Sadurta un asiņojoša," sieviete atminas.

Viņa atbildējusi, ka nē, notikušais bijis bez viņas piekrišanas. Policija jautāja, vai viņa zinājusi uzbrucējus, taču šokā esošajai meitenei nebija, ko teikt. Likumsargiem pagaidām nebija pavedienu.

Nākamajā dienā Rouza centās atņemt sev dzīvību, taču viņas brālis laicīgi viņu atrada.

"Raudošas pusaudzes iepļaukāšana"

Pēc pāris mēnešiem Rouza lietoja tolaik populāro sociālo tīklu "Myspace", kad pamanīja, ka vairāki cilvēki no viņas skolas dalās ar video saiti, kurā atzīmēta arī viņa. Viņa to atvēra un pamanīja, ka tā ved uz pornogrāfijas mājaslapu "Pornhub".

"Video nosaukumi bija "raudošas pusaudzes iepļaukāšana", "pusaudzes iznīcināšana" un "pusaudze bezsamaņā". Video bija pāri 400 tūkstošiem skatījumu. Briesmīgākie bija video, kuros tieku izmantota bezsamaņā," atminējusies Rouza.

Viņa izlēma par to nestāstīt savai ģimenei - vairums tuvinieku nebija atbalstoši. Pāris dienu laikā video bija redzējuši visi viņas skolasbiedri, kuri nekautrējās izteikt pieņēmumus par to, ka viņa savus uzbrucējus ir "pavedinājusi" un pēc būtības ir "vieglas uzvedības meitene".

"Es nosūtīju "Pornhub" vairākus izmisīgus e-pastus. Es patiesi lūdzos," atklāj sieviete.

Daži skolas zēni viņai atklājuši, ka viņu vecāki ieteikuši ar Rouzu nekontaktēties, gadījumā, ja viņa izdomātu "pavedināt un apsūdzēt" arī viņus. "Cilvēkiem vieglāk ir vainot upuri," secinājusi Rouza.

Viņa turpināja rakstīt mājaslapai sešus mēnešus, minot, ka ir nepilngadīga un video redzamais ir izvarošana. Viņa nesaņēma nevienu atbildi un video palika tiešsaistē. Rouza atminas, ka, skatoties uz jebkuru svešinieku, nav spējusi tikt pāri domai, ka viņš varētu būt redzējis video, varbūt pat pašapmierinājies, skatoties viņas izvarošanas video.

"Es noslēdzos un atsvešinājos. Es jutu neko," stāstīja Kalemba.

Viņa aizklājusi visus mājas spoguļus, jo nav spējusi izturēt savu atspulgu. Sieviete atminas zobu tīrīšanu tumsā, domājot par to, kurš pašlaik varētu skatīties video. Tad viņai radās ideja - Rouza uzrakstīja e-pastu, izliekoties par savu advokātu. Video 48 stundu laikā tika izdzēsti.

Ciešanas kā joks visai pasaulei

Pēc pāris mēnešiem Rouza beidzot sākusi terapiju un spējusi psihologam atklāt viena uzbrucēja identitāti. Uzbrucēju advokāts uzstāja uz to, ka meitene pati ir vēlējusies stāties dzimumattiecībās un tiesnesis vīriešiem piesprieda sodu par "mazgadīgā pamudināšanu uz neadekvātu rīcību". Viņas ģimenei nebija ne spēka, ne līdzekļu pārsūdzēt šo maigo spriedumu.

Rouzas tēvs Rons joprojām bieži vien domā par notikušo. Viņa meita pāris mēnešu laikā no teicamnieces kļuva par cilvēku, kas bieži vien nespēj iziet no mājas. Viņš domā par to, kā būtu varējis rīkoties citādāk, labāk.

BBC žurnāliste viņu satiek parkā netālu no Kalembu ģimenes mājām, kur viņi joprojām mēdz tikties, lai kopīgi lasītu Bībeli. Viņi īpaši daudz nerunā par pagātni.

"Ir sajūta, ka viņu pievīla visa pasaule. Viņas ciešanas bija kā liels joks visiem. Tas pilnībā sagrāva viņas dzīvi," teicis Rons.

Viņš par "Pornhub" video uzzināja vien 2019. gadā, kad Rouza publiski savā blogā dalījās ar savu stāstu. Viņam nebija ne jausmas, ka viņas izvarošanu ir redzējuši tik daudzi un ka viņa meita par savām ciešanām ir apsmieta skolā.

"Es astotajā klasē pazinu kādu meiteni, kuru regulāri apcēla un piekāva. Neviens no mums neko neteica, mēs vienkārši ļāvām tam notikt. Pēc vairākiem gadiem satiku viņu un mana skolasbiedrene mani atminējās kā uzbrucēju, lai arī viņu aizskāra vien pāris cilvēki. Sapratu, ka viņa mani atcerējās kā uzbrucēju, jo mēs noskatījāmies un neko nedarījām. Mūsu klusēšana viņas atmiņās bija vardarbība," atminējās Rons. Viņaprāt, Rouzai bija vēl smagāk - viņai apkārt bija pūlis ar digitāliem aizskārējiem.

Labdarīgais "Pornhub"

Ar laiku Rouza arvien biežāk "pazuda" digitālajā pasaulē. Viņa sāka kaismīgi rakstīt un izpaust savu dzīves skatījumi dažādos blogos un sociālajos tīklos.

2019. gadā sieviete šķirstīja savus sociālos tīklus līdz uzdūrās slavinošiem ierakstiem par "Pornhub". Cilvēki slavēja mājaslapu par ziedošanu bišu glābšanai, subtitru izvietošanu cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, iesaistīšanos kampaņās pret vardarbību ģimenē un 25 tūkstošu ASV dolāru stipendiju piešķiršanu sievietēm, kuras vēlas studēt tehnoloģiju jomā.

Mājaslapa min, ka 2019. gadā to apmeklējuši 42 miljardus reižu, kas ir par 8,5 miljardiem vairāk nekā iepriekšējā gadā. Dienā pornogrāfiskos video patērē aptuveni 115 miljoni cilvēku. Sekundē tiek veiktas 1200 meklēšanas darbības.

""Pornhub" nav iespējams palaist garām, ja izmantojat sociālos tīklus," pauž Rouza. "Viņi ir izveikuši lielisku mārketingu, pozicionējot sevi gluži kā dzīvesstila mājaslapu, taču starp tur atrodamajiem videoklipiem bija arī mans un nevar zināt, vai tur nav citi izvarošanas gadījumi, par ko upuri nemaz nenojauš."

Ar detalizētu atstāstu par savu izvarošanu Rouza dalījās bloga ierakstā, kas guva ievērojamu popularitāti. Uz viņas ierakstu atbildēja desmitiem sieviešu un daži vīrieši, sakot, ka vietnē atrodami videoklipi, kur arī viņi ir seksuāli izmantoti.

"Ponhub" ziņojumā BBC norādīja: "Šie šausminošie apgalvojumi datēti 2009. gadā, vairākus gadus pirms tam, kad "Pornhub" pārņēma pašreizējie īpašnieki, tāpēc mums nav informācijas par to, kas tajā laikā tika publicēts. Mēs esam apņēmušies apkarot materiālus, kas saistīti ar bērnu seksuālu izmantošanu, uzņēmums "Pornhub" ieviesis nozares visstingrākos aizsardzības mehānismus."

Jautāts, kāpēc vietnē joprojām ir atrodami videoklipi, kas nesaskan ar viņu apņemšanos, piemēram, "pusaudze tiek izmantota miegā", "seksuāli izmanto piedzērušos pusaudzi" un "vardarbīgs sekss ar pusaudzi", uzņēmuma pārstāvis atbildēja, ka

"mēs pieļaujam visas formas seksuālās izpausmes, kas atbilst mūsu lietošanas noteikumiem, un, lai arī dažiem cilvēkiem šīs fantāzijas var šķist neatbilstošas, tās tomēr patīk daudziem cilvēkiem visā pasaulē."

"Pornhub" 2015. gadā ieviesa "ļaunprātīga satura noņemšanas sistēmu", taču ziņojumi par izvarošanu video vietnē joprojām turpinoties.

2019. gada oktobrī 30 gadus vecais Floridas iedzīvotājs Kristofers Džonsons saskārās ar apsūdzībām par 15 gadus veca pusaudža izmantošanu. Uzbrukuma video tika ievietots vietnē "Pornhub".

"Pornhub" šo lietu komentēja, ka uzņēmuma politika ir "noņemt neatļautu saturu, tiklīdz mēs par to esam uzzinājuši, kas ir tieši tas, ko viņi šajā gadījumā izdarīja".

2019. gadā "Pornhub" arī bloķēja kanālu ar nosaukumu "Girls Do Porn", kad 22 sievietes to iesūdzēja tiesā, ka viņas bija spiestas filmēties videoklipos, un kanāla īpašniekiem tika izvirzīta apsūdzība par seksuālu tirdzniecību.

"Cilvēki var teikt, ka tas, kas ar mani notika pirms desmit gadiem, ir pagātne, bet to nav tik vienkārši aizmirst," paskaidro Rouza.

"Sievietes man sāka rakstīt, ka tas joprojām notiek. Un tās ir Rietumu pasaules sievietes ar piekļuvi sociālajiem medijiem. Es nešaubos, ka ir vairāki videoklipi, par kuriem upuri nemaz nenojauš, ka tādi eksistē. Piemēram, Tuvajos Austrumos un Āzijā, jo tur dažviet ir ierobežota pieeja sociālajiem tīkliem."

Rouzas stāsts nav retums

BBC intervēja kādu sievieti, kura uzsāka sarunu ar Rouzu pēc viņas ieraksta izlasīšanas. Videoklips, kurā nofilmēta viņas ļaunprātīga izmantošana, gadiem ilgi bija skatāms mazākā porno vietnē, kaut arī viņa uzņēmumam bija nosūtījusi vairākus e-pastus un komentāra sadaļā zem videoklipa atstājusi ziņas. Sieviete no Kalifornijas stāsta, ka video ir lejupielādējams un tas ir ievietots arī citās pornogrāfijas vietnēs.

Konkrētās vietnes juristi BBC sacīja, ka viņu klienti "nezināja par šādu situāciju". Pēc tam BBC iesniedza linku uz šo video, kā arī ekrānuzņēmumus ar sievietes komentāriem, pieprasot to noņemt. Nākamajās dienās tas tika izdzēsts.

"Tas, kas notika ar Rouzu 2009. gadā, joprojām notiek vairākās bezmaksas straumēšanas porno vietnēs - un ne tikai "Pornhub"," norāda Keita Īzaka no organizācijas "Not Your Porn", kas palīdz apkarot pornogrāfisku saturu, kas publicēts bez vienas puses piekrišanas.

"Negodīgi ir tas, ka mazākas pornogrāfiskas vietnes mēs nekādi nevaram ietekmēt, bet lielās un komerciālas vietnes, piemēram, "Pornhub", ir jāsauc pie atbildības. Uz mazajām porno vietnēm principā neattiecas nekādi likumi."

Tā saucamā atriebības pornogrāfija, kas ir uz video balstīts seksuālās vardarbības veids, Anglijā un Velsā kopš 2015. gada ir sodāma kā kriminālnoziegums. Par to soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem. Tomēr platformas, kurās tiek publiskots šāds saturs, līdz šim nav sauktas pie atbildības.

"Pornogrāfiskās vietnes apzinās, ka viņu platformās mēdz nonākt satraucošs saturs," saka Īzaka.

"Viņi saprot, ka nekādā veidā mēs nevaram atšķirt fantāzijas lomu spēles vai viltus iestudējumus no reālas ļaunprātīgas izmantošanas."

Keita Īzaka izveidoja "Not Your Porn" organizāciju, kad internetā nonāca viņas paziņas seksa video, kuram tajā laikā vēl nebija 16 gadi.

Keita norāda, ka vairāk nekā 50 sievietes Lielbritānijā pēdējā pusgada laikā ir ieradušās pie viņas ar sūdzībām, ka seksa video pornogrāfijas vietnēs ir ievietoti bez viņu piekrišanas. Trīsdesmit no tiem esot augšupielādēti vietnē "Pornhub".

Viņa arī uzsver, ka "Pornhub" un citas vietnes ļauj skatītājiem lejupielādēt videoklipus savā datorā - tātad, pat tad, ja video tiek izņemts no vienas vietnes, jebkuram no šiem lietotājiem ir viegli ar to dalīties vai augšupielādēt citā.

"Visspēcīgākais izvarotāja ierocis ir upura klusēšana"

Rouzai ir cerība uz skaistu nākotni. Divdesmit gadu vecumā viņa satika savu draugu Robertu, kurš, pēc viņas teiktā, ir palīdzējis viņai samierināties ar piedzīvoto vardarbību. Viņa cer, ka apprecēsies un viņiem piedzims meita. Tikmēr viņas pitbuls Bella ir sievietes spēka avots.

"Es esmu uzaugusi ar pitbuliem. Viņiem varbūt ir agresīva reputācija, bet viņi patiesībā ir tik mīļi," viņa saka. "Viņi ir agresīvi tikai tad, ja viņus cilvēki ļaunprātīgi izmanto," Rouza piebilst.

"Daudzējādā ziņā man ir mūža ieslodzījums," saka Rouza. "Pat tagad mani nomāc tādas domas kā, piemēram, ieejot pārtikas preču veikalā, vai kāds tur esošais svešinieks ir redzējis manu video."

Bet Rouza vairs nevēlas klusēt.