Tramps ieradies Saūda Arābijā, sākot vizīti Persijas līča vastīs

Trīs vizītes valstīs - Saūda Arābijā, Katarā un AAE - Trampa ģimenes uzņēmums "The Trump Organization", ko vada Trampa divi vecākie dēli, attīsta lielus nekustamā īpašuma projektus. To vidū ir augstceltne Džidā, luksusa viesnīca Dubaijā un golfa laukums un villu komplekss Katarā.

Pirms vizītes sākuma ASV mediji vēstīja par Trampa nodomu pieņemt dāvanā no Kataras greznu lidmašīnu - "lidojošu pili", kā to raksturoja telekanāls ABC -, kas tiktu izmantota kā prezidenta lidmašīna "Air Force One". Ziņas par Kataras "dāvanu" izraisījušas pretrunīgu reakciju ASV politiķu vidū, cita starpā arī ņemot vērā Trampa ģimenes biznesu Katarā.