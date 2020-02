Necilvēcīgi ieslodzījuma apstākļi un spīdzināšana DĀR cietumos - argumenti ECT Kristīnes Misānes lietā

Petraviča arī atklāja, ka viņai nav ziņu par to, ka kāds no Misānes tuviniekiem būtu vērsies pēc psiholoģiskās palīdzības Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā vai kādā no bāriņtiesām, tomēr, viņa lūdz to darīt, ja rodas tāda nepieciešamība. Ministre uzsvēra, ka pašas iestādes nevar griezties personīgi pie šiem cilvēkiem, jo nezina, vai palīdzība ir nepieciešama un, vai viņi to maz vēlas saņemt.