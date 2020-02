Izplatoties informācijai par koronavīrusu, Latvijā aptiekās sāk izpirkt sejas maskas

Papildus sejas maskām pieaugusi interese arī par dezinfekcijas līdzekļiem un antibakteriāliem līdzekļiem deguna dobumam, kas tradicionāli tiek izmantoti, lai izvairītos no vīrusu iekļūšanas organismā, klāstīja "Apotheka" valdes locekle.

Pēc Ribinskas paustā, kopš vīrusa parādīšanās iedzīvotāji arī daudz biežāk vēršas pie farmaceitiem ar viņiem aktuāliem jautājumiem, kas ir saistīti ar profilaktisku rīcību, lai izsargātos no vīrusiem. Nereti tiek uzdoti jautājumi tieši saistībā ar koronavīrusa izplatību, norādīja "Mēness aptieku" pārstāve.

"Mēness aptiekas" farmaceiti atgādina, ka maska ir vairāk noderīga, ja to lieto sasirgušais, lai neaplipinātu citus, jo bez maskas vīruss pilienu veidā var izplatīties vairāku metru attālumā, taču, lietojot masku, tie būs tikai daži centimetri. Tomēr maska ir jāmaina ik pēc divām stundām. Pašaizsardzībai maska būs mazāk efektīva, taču, lietojot to pareizi, tiks nodrošināta papildu aizsardzība, informē farmaceiti.

Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina, ka vispārīgie ieteikumi infekcijas izplatības novēršanai ir regulāra roku mazgāšana, mutes un deguna aizklāšana klepojot un šķaudot, gaļas un olu rūpīga gatavošana un izvairīšanās no cieša kontakta ar personām, kurām ir elpceļu slimības simptomi.

Savukārt, lai samazinātu akūtu elpceļu infekciju vispārējo risku, SPKC visiem ceļotājiem iesaka izvairīties no tuva kontakta ar cilvēkiem, kuri slimo ar akūtām elpceļu infekcijām, bieži mazgāt rokas, īpaši pēc kontakta ar slimiem cilvēkiem vai viņu apkārtējo vidi, izvairīties no neaizsargāta kontakta ar lauksaimniecības vai ar savvaļas dzīvniekiem un izvairīties no tirgus apmeklējumiem, kur pārdod dzīvus dzīvniekus vai apstrādā dzīvnieku liemeņus.