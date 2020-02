Rīgas "Dinamo" turpina sezonas beigu veiksmes gājienu un uzvar arī "Kuņluņ Red Star"

Trešajā minūtē uz rīdzinieku vārtiem izrāvās Korijs Keins, taču Aleksandrs Salāks palika nepārspēts. Tuvojoties perioda vidum, Vitālijas Pavlovs uzbrukuma zonā ieguva ripu un īsi pēc tam apslidoja vārtus, ripu nogādājot pie Roberta Lipsberga, kurš to nespēja raidīt tukšos vārtos. Aptuveni minūti vēlāk Kirila Sļepeca izgājiens vienatnē pret vārtsargu tika atvairīts, bet īsi pēc tam savu komandu glāba arī Salāks. Perioda izskaņā aktīvāk spēlēja Ķīnas komanda, vienā no epizodēm uzsitot Salākam pa ķērājcimdu, kas nepatika "dinamiešiem", taču pēc nelieliem asumiem spēlētāji devās atpūtā.

Otro periodu rīdzinieki iesāka ar iespēju spēlēt skaitliskajā vairākumā, taču pirmais no tiem netika izmantots. To izdevās labot otrajā piegājienā, kad Eštons devītajā minūtē ar negaidītu kustību pārcēla ripu pāri Džeremija Smita plecam. Trīs minūtes vēlāk Dārziņš no aizvārtes saņēma piespēli no Roberta Lipsberga un starp vairākiem aizsargiem spēja raidīt ripu augšējā vārtu stūrī, panākdams jau 2:0. Otrā trešdaļa noslēdzās "Dinamo" zīmē, jo vienība nepilnas trīs minūtes līdz perioda beigām ieguva iespēju spēlēt vairākumā.