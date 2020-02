Cik Megana Mārkla un princis Harijs varēs nopelnīt "Instagram"?

2020. gada 31. martā notiks vēsturisks notikums - britu karaliskās ģimenes locekļi princis Harijs un Megana Mārkla oficiāli atteiksies no savām karaliskajām pilnvarām. Pēc karaliskās ģimenes "pamešanas" Saseksas hercogu pārim nāksies pašiem nodrošināt sev iztiku. Viens no ticamākajiem peļņas avotiem - sociālie tīkli, vēsta portāls "The Sun".