Ja Latviju sasniegs koronavīruss. Veselības ministre nāk klajā ar plānu

Savukārt Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionālā direktora īpašais pārstāvis Latvijā Mišels Tirēns norādīja, ka gaisa satiksmes ierobežošana ir delikāts jautājums, un tā patlaban netiks ierobežota. Viņš argumentēja, ka gaisa satiksmes ierobežošana atstātu plašāka mēroga sekas, jo īpaši attiecībā uz netiešajiem lidojumiem. Tirēns norādīja, ka arī viņam nācās pārsēsties Varšavā, lidojot no Beļģijas. Līdz ar to, cilvēkiem, kuri vēlas atgriezties, piemēram, no Milānas, tāpat to izdarīs.