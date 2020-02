Video ⟩ "Par laimīgu lai sevi sauc, kas brauc no Bauskas nepiekauts." Pamatīgi izkaujas nesen atvērta naktskluba apmeklētāji

"Par laimīgu lai sevi sauc, kas brauc no Bauskas nepiekauts". Bauska jau gadiem ilgi pazīstama ar nemierīgu naktsdzīvi - kur "ballīte" tur dūru vicināšana.

"Esam nodrošinājuši, ka apsardze uzrauga to, kas notiek iekšā bārā, taču no ārpuses mēs nespējam to izdarīt un tā ir vienīgā problēma. Nevaram katru apmeklētāju pavadīt uz mājām," raidījumam "Degpunktā" sacīja "Montana" īpašnieki Kristaps un Kārlis.