"Vai koronavīrusu ārstē ar antibiotikām? Vai stāstīt par to bērniem? Vai mūs no vīrusa varētu paglābt ķiploki? Vai vainīga ir sikspārņu zupa?"

Portāls "Apollo" pēdējās dienās saņem daudzu lietotāju jautājumus par to, kā pasargāt sevi un tuviniekus no koronavīrusa uzliesmojuma . Tāpat mūsu lasītāji vērš uzmanību, ka sociālajos tīklos atrodams daudz informācijas, kas ir pārspīlēta, nepareizi interpretēta vai pat aplama.

Piedāvājam ieskatīties apkopotā informācijā, kas iegūta no uzticamiem avotiem - Latvijas Infektoloģijas centra, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un Slimību profilakses un kontroles centra, lai būtu iespējams atspēkot mītus.

Esmu tikko atgriezies no Ārzemēm. Vai man jāzvana "ātrajai palīdzībai"?

Ja 14 dienu laikā esi ceļojis un uzturējies Ķīnā (vai citā valstī, kur konstatēts Covid-19 uzliesmojums) vai bijis ciešs kontakts ar koronavīrusa infekcijas slimnieku un ir parādījies kāds no šiem simptomiem – klepus, rīkles iekaisums, elpas trūkums, jāpaliek mājās un jāzvana 113 (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam) un jāinformē par to, ka pēdējo 14 dienu laikā esi bijis vietā, kur konstatēs koronavīrusa uzliesmojums. Tālāk ārsti lems par turpmāku izmeklēšanu.

Kāpēc Latvijā lidostā visiem cilvēkiem nemēra ķermeņa temperatūru?

Lietuvā izsludināta ārkārtas situācija. Kāpēc tā nav izsludināta arī Latvijā?

Vai Reksis un Muris var izplatīt koronavīrusu?

Speciālisti gan atgādina – pēc katra kontakta ar mājdzīvnieku jāatceras nomazgāt rokas ar ziepēm un ūdeni. "Tā ir ikdienas piesardzība, kas pasargā no vairākām infekcijām, ko pārnēsā dzīvnieki," atgādina mediķi.

Man ir aizdomas, ka esmu inficējies. Dodos uz tuvāko ārstniecības iestādi?

Vai ir zāles pret koronavīrusu?

Vai Latvijai ir plāns?

Vai sūtījumos no Ķīnas "var būt paslēpies koronavīruss"?

Vai saslimšu ar "Covid-19", ja uzņemšu viesus no Ķīnas?

Pasaules Veselības organizācija neiesaka izolēt visus ceļotājus, kuri bijuši Ķīnā. Arī tad, ja lidmašīnā, lidostā vai citā sabiedriskā vietā cilvēks ir sastapies ar ceļotājiem no Ķīnas, uz šiem pasažieriem ierobežojumi neattiecas.

Papildu drošības pasākumi attiecas uz ceļotājiem, kuri atgriežas no Uhaņas un kuriem ir novērojami gripai līdzīgi simptomi.

Vai ķiploki man palīdzēs pret koronavīrusu?

Ko darīt, lai nesaslimtu?

Redzēju mediķi aizsargtērpā. Vai tas nozīmē, ka "Covid-19" sasniedzis Latviju?

Nē. Latvijā līdz šim nav apstiprināts neviens saslimšanas gadījums ar koronavīrusu. Taču, ja pie Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vērsies kāds pacients ar gripai līdzīgiem simptomiem un pēdējo 14 dienu laikā viņš iebraucis no Ķīnas vai cita vīrusa skartā reģiona, mediķi ir piesardzīgi un lieto individuālos aizsardzības līdzekļus tā, kā to ir rekomendējusi Pasaules Veselības organizācija.

Kā palīdzēt bērnam, kurš satraucas par "šausmīgu vīrusu, kurš tuvojas Latvijai"?

Jāizvairās no bērna nošķiršanas no tuviniekiem – bērnam vajadzētu būt kopā ar saviem vecākiem un ģimeni. "Ja bērnam jābūt slimnīcā, saglabā kontaktu, piemēram, regulāri sazvanoties."

Tiem bērniem, kuri ir vecumā, kad vecāki saskaras ar daudziem jautājumiem, būtu jāpastāsta bērnam par notikušo, jāizskaidro faktus, jāsniedz skaidru informāciju par to, kā samazināt risku saslimt. Jāizmanto tādus vārdus, kurus bērns attiecīgajā vecumā izprot.

Saslimšana ar koronavīrusu ir nāvesspriedums

Tikai ķīnieši var pārnēsāt koronavīrusu

"Nu tas tikai sākās Ķīnā, bet realitāte ir tāda, ka tas varētu sākties arī kaut kur citur. Un, ja tas nokļūs pietiekami tālu, tāpat kā gripa, ar to var saslimt jebkurš."

"Covid-19" vīruss ir visbīstamākais no visiem vīrusiem

"No koronavīrusa pašreiz ir atlabuši vairāk nekā 6000 cilvēki. Bet, jūs ziniet, viena no smieklīgajām lietām ir tā, ka parasti netiek ziņots par atveseļošanos, kad kāds tiek izrakstīts no slimnīcas. Tātad atlabšanas gadījumi, iespējams, ir pat vēl vairāk."