Ziemeļīrijā reģistrēts pirmais saslimšanas gadījums ar koronavīrusu

Par to tika paziņots preses konferencē Belfāstā, kur aģentūras pārstāvis paziņoja, ka slimniekam veiktais pirmais tests ir bijis pozitīvs, bet otrs tiks veikts Anglijā, lai saņemtu apstiprinājumu, vēsta portāls "Baltic-Ireland".

Aģentūras vadītājs Dr. Maikls Makbraids informēja medijus, ka slimnieks ir pieaugusi persona, kura no ceļojuma uz Itālijas ziemeļiem atgriezās Ziemeļīrijā caur Dublinas lidostu.

Viņš atteicās sniegt informāciju par to, vai saslimušais no Dublinas uz Belfāstu ceļojis ar sabiedrisko transportu, kā arī to, vai perosna ir vīrietis vai sieviete, tikai apstiprināja, ka persona nav piedalījusies skolas ekskursijā.