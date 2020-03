"To darīju, lai cīnītos ar uztraukumu, bailēm un vilšanos manā dzīvē," stāstījis Klintons.

Dokumentālajā filmā komentārus par nepatīkamo situāciju sniegusi arī Klintona sieva Hilarija, kura atklājusi, ka vīrs viņai pats atzinies krāpšanā un viņam nācies to paziņot arī pāra meitai Čelsijai.

"Es teicu, ja šī lieta kļūs publiska, tad tev pašam to jāpasaka Čelsijai," stāstījusi Hilarija, kura arī atzinusi, ka neizšķiršanās no vīra ir bijis viņas dzīves smagākais lēmums.

Bijušais prezidents dokumentālajā filmā bijis manāmi sagrauts un neslēpis, ka izdarītais bijusi milzu kļūda: "Es arī pats par šo pastāstīju Čelsijai. Tas, ko es izdarīju, bija nepareizi un man riebjas, ka nācās viņu sāpināt. Neviens nepadomā, ka tas, ko es darīšu ir milzu risks. Neviens neapsēžas un nepadomā par to, ka riskē ar ģimeni, valsti un tuviniekiem. Tā tas nenotiek."

Tāpat Klintons atzinis, ka ir no sirds pateicīgs sievai par to, ka viņa palika pie prezidenta sāniem šī skandāla laikā: "Es biju tik pateicīgs par to, ka viņa uzskatīja, ka mums vēl ir pietiekami daudz kopīga, lai tiktu šim visam cauri. Dievs zina, ka tā uz viņas pleciem bija milzu nasta."