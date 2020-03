No Itālijas atgriezusies ģimenes ārste, kura raisījusi bažas par pacientu drošību, sola ievērot drošības prasības

Dodoties uz Bari, pilsētu Itālijas dienvidos, 7. martā Koškina "Facebook" bija norādījusi, ka pēc atgriešanās turpināšot apmeklēt darbu. Tas iet pretrunā ar Veselības ministrijas noteiktajām rekomendācijām ceļotājiem, kuri ir atgriezušies no Covid-19 skartajām teritorijām.

"Katrā ziņā būšu ceturtdien darbā, bet ja kādam bail no manis vai iespējamā mistiskā mistera koronavīrusa, tad nu divas nedēļas jāiztiek bez manis. Bet pēc tam jau atkal uz Londonu," paudusi Koškina.

Jau vēstīts, ka Latvijā kopumā saslimšana ar Covid-19 konstatēta desmit cilvēkiem. Deviņi no tiem ir no vienas tūristu grupas, kas pagājušajā nedēļas nogalē atgriezās no ceļojuma uz Itāliju.