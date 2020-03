Seši produkti, ar kuriem ir iespējams uzlabot imunitāti

Saldie pipari ir izcils C vitamīna avots, jo tajos šī vitamīna koncentrācija ir augstāka nekā citrusaugļos. Un kas labākais, arī ēst to ir patīkamāk nekā, piemēram, citronu. Bet atceries, visvērtīgākā paprika būs tieši svaiga.

C vitamīns, C vitamīns un vēlreiz - C vitamīns. Ēd greipfrūtus, apelsīnus, mandarīnus. Tie visi tevi gan iepriecinās ar savu garšu, gan stiprinās imunitāti. Ēd svaigus, pievieno salātiem, liec kokteiļos – variantu ir neskaitāmi daudz.