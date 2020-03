Darbs no gultas komforta - vai tas ir iespējams? Eksperti iesaka knifus, kā strādāt no mājām

Covid-19 krīzes laikā "Google","Twitter", "Apple" un arī TVNET mediju grupa saviem darbiniekiem iesaka strādāt no mājām, šādi minimizējot saskarsmi ar citiem un slimības izplatīšanās risku, īpaši ņemot vērā PVO nesen izsludināto pandēmijas trauksmi. Par to, kā nezaudēt koncentrēšanos darba uzdevumiem un strādāt no mājām patīkami un produktīvi, vēsta BBC.