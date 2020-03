Lelde Ceriņa sarāj cilvēkus par viņu attieksmi ārkārtējās situācijas laikā

#atceriesbūtiecietīgs vajadzētu būt tikpat populārai mirkļbirkai kā #paliecmājās 🌚 • tā vietā, lai uzskaitītu, cik tualetes papīra ruļļu ir jums rindā priekšā stāvošajam, labāk atcerieties pateikt paldies pārdevējai, kurai tāpat vien neviens nav piešķīris brīvdienu un kura riskējot ar savu veselību, turpina apkalpot simtus. • tā vietā, lai fotogrāfētu cilvēkus ar pārpildītiem iepirkuma maisiņiem, uztraucieties par tiem, kuriem ir pustukši groziņi, jo iespējams, tieši viņi bezatbildīgi turpina apmeklēt veikalus katru otro dienu. lielveikalu pilnie stāvlaukumi rada iespaidu, ka valstī ir dezinformācija un sabiedrība nav lietas kursā par ārkārtas stāvokli. •tā vietā, lai ķertos kaklā katram, kurš jūsuprāt pauž nepatiesu viedokli par #covid_19 vai dalās ar ironiskām memēm, iekopējiet viņa postā SPKC vai MK mājaslapu linkus. jūs nevarat pāraudzināt visus, bet piedāvāt alternatīvu redzējumu gan. • tā vietā, lai sētu apkārt paniku - paklusējam :) • kritizēšana situāciju neuzlabo. esiet atbildīgi ne tikai par to, kur dodaties, bet arī par to, ko sakiet. un iespēju robežās, atceramies atbalstīt vietējos uzņēmējus! #veselībudraugi

A post shared by Lelde Ceriņa (@leldecerina) on Mar 15, 2020 at 6:45am PDT